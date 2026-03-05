Beltran e un ginocchio che preoccupa. Un'incredibile serie di infortuni all'articolazione

Lucas Beltrán continua ad allenarsi separatamente dal resto della sua squadra e lo fa da giorni ormai.

Ritorno incerto

Il giocatore che la Fiorentina ha mandato in prestito al Valencia fino a giugno, è divenuto titolare fisso con la compagine guidata da Carlos Corberán (tanto che ora vorrebbe rimanere a giocare li), ma ha dovuto saltare le ultime due partite e il suo ritorno è incerto.

Preoccupazione

Beltran ha un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio che ora comincia a preoccupare. A maggior ragione perché in questa stagione ben nove giocatori sono già stati colpiti da problemi alle ginocchia di vario tipo. Un dato incredibile e una sorta di morbo che ha afflitto anche l'argentino.