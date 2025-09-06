Serata agrodolce per Albert Gudmundsson che ha guidato i suoi nel match di qualificazioni ai Mondiali, segnando e facendo assist nel 5-0 all'Azerbaijan ma ha anche dovuto lasciare il campo per un colpo alla caviglia. Tutta colpa dell'intervento in ritardo del centrale azero Bahlul Mustafazada, proprio in occasione del bel diagonale del 4-0.

Il ct islandese Arnar Gunnlaugsson però ha un po' ridimensionato la portata dell'incidente, non escludendo ancora la disponibilità del numero 10 della Fiorentina per la prossima sfida con la Francia: “Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Ora nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì. Ma è bello per lui segnare un gol, gli ho chiesto un gol in questa partita e ha anche fatto molti assist come nostro tiratore sui calci piazzati. Quindi speriamo di poterlo avere al meglio”.