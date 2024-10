Pardo: "La Fiorentina sta vivendo una crescita fisiologica molto bella. Palladino? Ancora è in fase di assoluto rodaggio"

A Radio 24 ha parlato Pierluigi Pardo, sia per quanto riguarda la situazione della Fiorentina, sia per quanto riguarda la situazione in casa Roma. Queste le sue parole:

“La Fiorentina sta vivendo una fisiologica crescita molto bella, con un allenatore nuovo, arrivato da poco, che sta prendendo le misure. Siamo ancora in una fase di assoluto rodaggio. La Roma ha fatto una scelta assurda nel mandare via De Rossi per prendere un allenatore di fascia media”.