Bongiorni: "Al Viola Park c'è grande interesse verso i giovani. La Fiorentina ha tutto, il progetto è incredibile"

Sul settore giovanile della Fiorentina, il talent scout ed ex responsabile del settore giovanile atalantino Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Al Viola Park c'è grande interesse nel seguire il settore giovanile. Si percepisce nell'ambiente. I ragazzi si allenano e, nel mentre, i dirigenti del club girano per i campi e guardano come lavorano”.

“La Fiorentina ha tutto, c'è un progetto incredibile”

E aggiunge: “Firenze e la Fiorentina hanno davanti un progetto francamente incredibile. Il club ha tutto, in questo momento. E finalmente comincio a sentire che qualcosa, nel calcio italiano, si stia muovendo davvero. Soprattutto dopo l'eliminazione dall'Europeo. L'importante è ripartire dalle basi, senza fossilizzarsi troppo sulla tattica soprattutto con i più giovani”.