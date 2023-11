Babacar: "Tornare alla Fiorentina è il mio sogno nel cassetto. Fosse stato per me non avrei mai lasciato Firenze"

L'ex attaccante della Fiorentina, che gioca ora in Danimarca, all'FC Copenaghen, Khouma El Babacar, ha un sogno: quello di tornare a vestire la maglia viola.

Il sogno di Babacar

Lo dice chiaramente in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio: “È il mio sogno nel cassetto - sono le sue parole - Fosse dipeso da me, non avrei mai lasciato la Fiorentina e per questo ci tornerei anche domani. Che ne dite, è fattibile?”.

Il suo mentore fuori da Firenze

Un sogno probabilmente destinato a rimanere tale, anche perché la società ha speso diversi milioni per puntare su Nzola e Beltran e perché a Firenze da tempo non c'è più colui il quale è stato il suo mentore: Pantaleo Corvino.

Parole sincere di affetto

Ma quelle di Babacar sono parole sincere d'affetto per una città che, da giovanissimo, lo ha adottato: “La maglia viola per me è una seconda pelle. E ho detto tutto. Porto nel cuore i fiorentini e ogni volta che ho tempo libero dagli impegni calcistici torno in città”.