Henriksen: "Siamo stati coraggiosi e abbiamo vinto per quello. Il pareggio sarebbe stato buono ma volevamo di più"
Molto felice il tecnico del Mainz, Bo Henriksen che ha parlato così della vittoria sulla Fiorentina, in conferenza stampa:
"Nei primi 15 minuti abbiamo giocato bene e messo in campo le cose che avevamo preparato, sono orgoglioso dell’energia e della forza che hanno messo in campo i miei giocatori. Il piano era quello di affrontare la partita con coraggio ed è quello che ho visto, è per quello che abbiamo visto.
Normalmente vi direi che con l’1-1 sarebbe andata bene ma volevamo di più. Anche in campionato avevamo avuto buone sensazioni e pensavamo che avremmo potuto fare un bel risultato".
