Un dribblomane nella terra dei dribblomani? Ikoné e l'ultima chance per non costringere la Fiorentina a perderlo a zero

Comunque vada il rapporto tra Jonathan Ikoné e la Fiorentina non andrà oltre il giugno del 2026, data della scadenza di contratto del francese che la società viola sta disperatamente cercando di piazzare, più per liberarsi del suo ingaggio che non per evitare lo svincolo. L'ultima chance per evitare il parametro zero comunque potrebbe offrirla il Vasco da Gama al club viola, portando così in Brasile Ikoné, in una terra dove i dribblomani come lui sono la normalità. Se pur ad un livello di calcio inferiore rispetto a quello europeo.

La vera chiave è capire se Ikoné accetterà a questo punto, dopo aver rifiutato Arabia e Qatar gli anni scorsi: di certo per lui non ci sarà spazio nella nuova Fiorentina.