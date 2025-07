Un altro club italiano diventa di proprietà a stelle e strisce

Adesso è ufficiale il cambio di proprietà per il Monza, appena retrocesso in Serie B. Fininvest S.p.A. ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale del club a Beckett Layne Ventures, società statunitense attiva nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento.

Entro giugno 2026 l'operazione di passaggio sarà del tutto completa. Finisce qui l'era dei Berlusconi al Monza, dopo sette anni e una storica cavalcata verso la Serie A. Un altro club italiano diventa di proprietà statunitense.