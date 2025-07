Nzola piace in Serie B: lo segue una squadra appena retrocessa

Da poche ore sono tanti i giocatori ufficialmente rientrati dai prestiti alla Fiorentina. Tra loro anche M'Bala Nzola, che non è stato riscattato dal Lens e che con tutta probabilità non rimarrà a Firenze la prossima stagione.

Come riporta La Nuova Venezia, i lagunari starebbero pensando a Nzola per rinforzare il nuovo attacco per provare a risalire in Serie A. Oltre all'angolano, sul taccuino del club arancioverde c'è anche il profilo di Adorante della Juve Stabia.