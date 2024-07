Per la mediana piace anche Neuhaus, ma negli ultimi mesi il mediano tedesco è stato ai box per diverse partite

Sono tanti i nomi che circolano intorno all'ambiente Fiorentina per quanto riguarda il centrocampo. Inevitabile, visto che al momento in casa viola le pedine spendibili in quel reparto sono appena due o tre.

Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina segue anche Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach, centrocampista classe 1997 che ha collezionato 29 presenze nella stagione 2023-2024 segnando 4 gol e servendo altrettanti assist.

Tedesco, destro naturale, preferisce giocare sulla mediana, ma la sua elasticità gli permette di spostarsi sulla trequarti con grande disinvoltura. Di recenti alcuni problemi al tallone d’Achille lo hanno tenuto lontano dal campo e il club tedesco lo valuta circa 10 milioni.

La Fiorentina non è il primo club di A ad essersi interessato a lui, visto che a gennaio si erano informate Lazio e Napoli, mentre nelle precedenti stagioni il suo nome era stato accostato alle due milanesi. Al momento solo un'idea, ma anche il suo nome è da tenere d'occhio in questa fase del mercato.