Gobbi: "Cambiare allenatore ora sarebbe un'altra battuta d’arresto per la Fiorentina"

Massimo Gobbi, ex difensore della Fiorentina, ha analizzato così a Sky Sport il momento storico della Viola, dopo 15 giornate ultimissima in campionato con lo spettro della Serie B che si avvicina sempre di più: “Tutti i calciatori stanno vivendo una fase estremamente negativa. Ora siamo arrivati a un punto critico, tanto che un cambio in panchina rappresenterebbe soltanto un’ulteriore battuta d’arresto”.

Il consiglio dell'ex Fiorentina

"È necessario adesso trovare la disponibilità a soffrire e a reagire, a lottare su ogni pallone, un atteggiamento che ho visto raramente nelle gare di quest'anno della Fiorentina. E non credo che il ritiro sia un problema, anzi può essere utile. Penso che sia una scelta condivisa anche dai giocatori: quando le cose non funzionano bisogna provare a fare qualcosa di diverso".

“Serve cambiare mentalità”

"Sicuramente c’è stato un confronto acceso dopo la partita col Verona e ce ne saranno altri nel corso della settimana, ne sono sicuro. L’ambiente ha paura e serve lavorare sull’aspetto psicologico. Quando arrivano i risultati negativi, è necessario cambiare mentalità, essere più concreti, cosa che spesso non è avvenuta".