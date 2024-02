110 (con lode) per aiutare la Fiorentina ad uscire dal cul de sac

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Andrea Belotti, ha segnato 109 reti in Serie A.

110 e lode

Il giocatore proveniente dalla Roma, che potrebbe fare il suo esordio dall'inizio domenica prossima contro il Verona, è alla ricerca del gol numero 110. Ovviamente l'obiettivo è quello di raggiungere questo traguardo già nel prossimo match.

Fuori dal cul de sac

Un obiettivo che non è solo personale, ma che potrebbe servire anche alla squadra per riprendere il proprio cammino in campionato e per uscire da un cul de sac che comincia ad essere allarmante; infatti la formazione di Italiano in questo 2024 non ha ancora vinto una partita.