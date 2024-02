Bucchioni: "Belotti può dare alla Fiorentina ciò che è mancato dopo Vlahovic. Il problema è mentale, non tattico"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana affrontando vari temi di casa viola.

‘Con Belotti la Fiorentina può migliorare le statistiche in zona gol’

“Belotti può dare alla Fiorentina ciò che è mancato da dopo la cessione di Vlahovic in poi. La squadra produce molto e segna poco, magari con il Gallo si può migliorare questa statistica. Ricordiamoci che c'è un Europeo alle porte e Spalletti sta ancora cercando di capire chi sarà l'attaccante della Nazionale. Belotti lo farei giocare subito, ha bisogno di fiducia”.

“Italiano si confronti con la squadra”

Poi Bucchioni ha aggiunto: “Sulle questioni tattiche è difficile esprimersi senza sapere come sta la squadra. In questo momento di difficoltà evidente bisogna capire le condizioni dei giocatori. La vedo più come una cosa mentale: occorre ritrovare lo spirito e la mentalità, ma questo è compito di Italiano. Il mister deve confrontarsi con la squadra e capire cosa sta succedendo”.