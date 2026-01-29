Un mercato praticamente rinnegato nel giro di pochi mesi. Dove nascono le difficoltà della Fiorentina

L'allenatore scelto non c'è più da mesi (Stefano Pioli), ma anche quattro giocatori presi in estate hanno già lasciato la Fiorentina. In sostanza tutto il lavoro fatto in estate è stato rinnegato dopo pochissimo tempo.

Dati incontroverbili

Sono dati incontrovertibili questi, che fanno capire anche da dove nascono gran parte delle difficoltà palesate dalla squadra viola in questa stagione. Non solo Pioli, ma anche Dzeko, Sohm, Viti e Nicolussi Caviglia, non sono più nella rosa della squadra anche se il centrocampista svizzero potrebbe tornare a fine stagione, qualora il Bologna decidesse di non riscattarlo.

L'immagine di un fallimento

E' l'immagine questa di un fallimento sportivo, anche perché la dirigenza ha investito soldi e nemmeno pochi su allenatore e giocatori. E potrebbe non essere finita qui, perché c'è anche un Fazzini che, finora si è ‘salvato’ ma resta in bilico perché ha estimatori, nonostante tutto, in Serie A.