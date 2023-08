Fiorentina-Ofi Creta: 0-0, palo di Brekalo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la nostra diretta con il commento in tempo reale aggiornate la pagina premendo F5 su desktop e il refresh su dispositivo mobile.

24': Bonaventura prova a piazzare una conclusione di interno dal limite, ne esce fuori un tiro lento e che termina anche fuori.

23': Conclusione dalla lunga distanza di Mandragora, esce fuori un rasoterra che viene parato dal portiere avversario.

17' Incredibile serpentina di Bonaventura che con un filtrante lancia in area Brekalo: il croato, da posizione tutt'altro che defilata, centra il palo destro della porta dell'Ofi Creta.

14' Punizione da ottima posizione per la Fiorentina: il pallone calciato da Mandragora super la barriera ma va a pochi centimetri dal palo della porta ospite.

10' La Fiorentina ci prova ancora, questa vola sulle fasce: i greci però capiscono tutto, lasciano in fuorigioco Sottil.

7' Nonostante il predominio dal punto di vista del possesso palla la Fiorentina non riesce a trovare il varco giusto per punire l'Ofi.

3' Prima occasione della gara per l'Ofi Creta: l'ex viola Bakic serve Diko a tu per tu con Terracciano, l'attaccante però incrocia troppo il tiro e mette il pallone sul fondo.

1' Fischio d'inizio.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Brekalo; Kokorin. All. Vincenzo Italiano

Sarà soprattutto il Beltran-day ma anche l'occasione per fare le prove generali in vista dell'esordio in campionato: la Fiorentina ospita l'Ofi Creta, settimo nello scorso campionato greco. Stasera Italiano dovrebbe infatti schierare una formazione più vicina a quella titolare rispetto al test di ieri. A margine naturalmente anche il primo bagno di folla per Lucas Beltran, appena sbarcato dall'Argentina. Appuntamento alle 20 al Franchi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.