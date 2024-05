Corriere dello Sport-Stadio: Piace il centrocampista del Frosinone

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo dedicato alla squadra viola: "Più di una finale". Sottotitolo: "Se non va ad Atene la Fiorentina rischia di restare senza Europa".

Pagina 8

Grande spazio dedicato a: "Viola, la partita perfetta per Atene". Sottotitolo: "Serve una prova senza errori in difesa e concreta in attacco, il contrario di quanto la Fiorentina ha fatto vedere finora. Italiano si affida ai big". In taglio basso sul mercato: "Brescianini per il futuro". Occhiello: "Piace il centrocampista del Frosinone".

Pagina 9

Ci sono le dichiarazioni: "Piano Italiano "Non speculo sul vantaggio". Di spalla: "Martinez Quarta "Quasi quasi gioco davanti". E in taglio basso: "Nico, lo specialista di Conference".