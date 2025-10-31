All'Allianz Stadium va in scena l'incredibile: tifoso della Juventus aggredito per colpa... del giubbotto viola - VIDEO

Episodio a dir poco disprezzabile quello andato in scena all'Allianz Stadium di Torino. Un tifoso della Juventus è stato aggredito verbalmente e, a parole sue, “quasi fisicamente” poiché 'colpevole' di indossare un giubbotto color viola.

L'aggressione al tifoso

“Sono stato aggredito dopo Juventus-Udinese - dice il tifoso in un video pubblicato su TikTok - In un mondo in cui il popolo della Juventus: non sa l’inno, non canta e non urla io sono stato aggredito da 10/15 persone perché avevo il giubbotto viola. Hanno iniziato a fare cori contro di me, insultandomi e offendendomi. E dopo hanno iniziato a cercare di rincorrermi per mettermi le mani addosso. Va bene che il colore viola può essere riconducibile alla Fiorentina, ma se fossi Fiorentina verrei allo stadium?”

Il giubbotto 'galeotto'

Il ragazzo continua raccontando come sono avvenuti i fatti: "Ma a voi cosa ve ne frega se il mio giubbotto è viola, rosso o verde? Ci può stare la battuta e lo scherzo, ma l’aggressione verbale e quasi fisica mi pare un po’ troppo. Mi sono riparato dietro degli steward che non volevano nemmeno aiutarmi, per farvi capire la gestione della Juventus su certe cose. Mettere le mani addosso ad uno che tifa Juve ed è uno dei pochi che urla.”