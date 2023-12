Il sabato di Serie B, con la 15ª giornata, si chiude quest'oggi al Picco, dove si affronteranno uno Spezia alla ricerca di punti e il Parma, avversario della Fiorentina mercoledì prossimo in Coppa Italia. Attualmente secondo in classifica, per quando riguarda i ducali, rivoluzione in difesa, con Delprato a destra e Di Chiara a sinistra, mentre in mezzo ci sono Balogh e Circati.

Vediamo insieme le formazioni ufficiali: SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Bandinelli, S. Esposito, Zurkowski; Verde, Kouda; P. Esposito. All: D'Angelo. PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Camara, Mihaila; Colak. All: Pecchia.