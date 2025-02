L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così in vista della partita di venerdì contro il Lecce: “Non è stata una settimana piacevole, soprattutto in questi ultimi giorni perché perdere in quel modo fa male. Bisogna analizzare tutto, i motivi della sconfitta e del trend negativo. Lo abbiamo fatto con i ragazzi, abbiamo parlato e ci siamo confrontati sotto tutti i punti di vista. In campo abbiamo lavorato come sempre. Di sicuro vogliamo uscire da questa situazione con tutte le armi che abbiamo, sono sicuro che venerdì sera i ragazzi metteranno in campo tutto quello che hanno. Le sconfitte devono fortificare. Commisso non l'ho sentito ma avrò sicuramente modo di farlo".

Su Kean e sul modulo: “Moise sta meglio, ma ha bisogno di un po' di riposo. Nei prossimi giorni valuteremo quando potrà ricominciare ad allenarsi, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Per quanto riguarda il modulo, a Verona nel primo tempo abbiamo provato a fare quello che avevamo provato ma siamo stati inconcludenti. Comunque ora a me più che i moduli interessano l'aspetto caratteriale e lo spirito della squadra, dobbiamo curare l'aspetto mentale. I ragazzi li ho visti agguerriti e determinati”.

Sul sostituto di Kean: “Ho provato varie soluzioni: Zaniolo, Beltran, Caprini, domani sceglierò quella che reputo più idonea. Ci sono tante assenze ma non è un alibi, faremo di necessità virtù e chi andrà in campo darà il massimo. Mi dà fastidio aver perso punti con squadre di bassa classifica, è una cosa che dobbiamo assolutamente migliorare. Abbiamo lasciato troppi punti per strada, ne abbiamo parlato con i ragazzi per capire cosa fare affinché non succeda più”.