Il solito De Laurentiis: dopo le parole al veleno, è pronto a denunciare la Juventus!

“A me dispiace perché la Juventus è stata estromessa dalle coppe europee dalla UEFA (sostituita dalla Fiorentina, ndr). Ma di diritto dovrei andarci comunque io al Mondiale per Club, se la Juve è stata eliminata dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa”. Parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ieri è tornato a tuonare sul club bianconero. Ma non finisce qui.

AdL denuncia la Juventus?

In caso di sconfitta del Napoli contro il Barcellona, la Juventus avrebbe accesso al Mondiale per Club del 2025 ai danni proprio degli azzurri. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, in caso De Laurentiis sarebbe pronto a ricorrere per vie legali alla FIFA per l'esclusione della Juve.