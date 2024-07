Orlando: "Milenkovic è un ottimo giocatore, sarà difficile da sostituire. È stato penalizzato dal gioco di Italiano"

L'ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio anche del possibile addio di Nikola Milenkovic, seguito dal Nottingham Forrest e da altri club di Premier League. Queste le sue parole:

"E' un buonissimo giocatore. Gli ultimi due anni è stato messo sotto pressione, anche per il modo di giocatore di Italiano. Si è esposto a degli errori, anche per lo schema dell'allenatore. Sarebbe difficile da sostituire. Dovesse andare in Premier, dico che è il suo campionato".