La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano lancia Kayode dall'inizio. Davanti c'è Nzola con Brekalo e Gonzalez

Da poco ufficiale la formazione della Fiorentina. In porta confermato Terracciano. A destra Italiano lancia a sorpresa Kayode, che debutta in Serie A, con Ranieri e Milenkovic centrali. Capitan Biraghi a sinistra. In mediana la coppia Mandragora-Arthur. Sulla trequarti Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. Unica punta Nzola.

Ecco le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Nico, Ranieri, Nzola, Kayode, Mandregora e Brekalo.

Genoa (3-5-2): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.