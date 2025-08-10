L'ex centrocampista della Fiorentina Riccardo Maspero ha commentato le caratteristiche del giocatore viola Rolando Mandragora in un'intervista a TuttoSport.

“Mandagora ha dei mezzi offensivi importanti”

Maspero si è espresso così: "Penso a Rolando Mandragora. Ha qualità, talento e mezzi offensivi importanti. Sa anche fare gol come me. Io quando ero un giovane venivo schierato a centrocampo perché nessuno se la sentiva di farmi giocare da trequartista, mi ritenevano troppo junior per una responsabilità così".

“Può agire con qualsiasi posizione e modulo”

E ha aggiunto: "Oggi è cambiato tutto. Mandragora ha l'intelligenza tattica per agire in qualsiasi posizione a centrocampo e con qualsiasi modulo".