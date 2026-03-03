"Si dice che la Fiorentina abbia un organico di altro livello. Lo dimostri sul campo"

La Fiorentina ha agganciato Lecce e Cremonese lì al sedicesimo posto, ai confini della zona retrocessione. Peccato che la rovinosa sconfitta di Udine consegni a Vanoli e ai suoi segnali parecchio preoccupanti. Ne parla anche l'ex attaccante Fabio Bazzani, che analizza la lotta salvezza a La Gazzetta del Mezzogiorno.

“La Fiorentina millanta una rosa superiore… lo dimostri”

Fiorentina fuori pericolo? “È un discorso prematuro. Si dice che la Fiorentina abbia un organico di ben altro livello e che possa vantare di una rosa superiore. Questo è vero. Ma dovrà dimostrare sul campo di potersi tirare presto fuori dalla bagarre, perché è l'unico modo che conta”.

“Lecce e Cremonese devono spuntarla sul piano emotivo. Vince chi tiene i nervi saldi”

Sulle altre: “Nello scontro diretto Lecce-Cremonese peserà molto l'aspetto emotivo. Sarà importante dimostrare di avere personalità e capacità di mantenere i nervi saldi. Per i giallorossi c'è indubbiamente un vantaggio, quello di giocare in casa. Genoa? Non è al sicuro neanche De Rossi, lì a soli tre punti”.