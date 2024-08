Zsolt Nagy è uno dei giocatori più rappresentativi e uno dei leader della Puskas Akademia, la squadra ungherese che affronterà l'Ararat Armenia nella gara di ritorno del terzo turno preliminare di Conference League. Chi uscirà vincitore (si parte dall'1-0 conseguito dalla Puskas Akademia in Armenia) da questa doppia sfida dovrà affrontare la Fiorentina per il play off della competizione.

“Andremo avanti”

“Ci aspetta una partita difficile - ha detto Nagy - ma se giochiamo come abbiamo giocato contro il Nyíregyháza nel fine settimana, vinceremo e andremo avanti”.

“Voglio giocare contro la Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “Il fatto che la Fiorentina possa essere la prossima avversaria è particolarmente motivante, mi piace giocare contro squadre così forti e dimostrare quello che sappiamo fare. Ma fino a questo momento non ci abbiamo pensato tanto, ora la cosa più importante è vincere il ritorno contro l'Ararat ed essere lì per i play off. Poi potremo pensare al prossimo avversario”.