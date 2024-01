L'Inter scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina per controsorpassare in vetta la Juventus dopo il passo falso dei bianconeri contro l'Empoli. Inzaghi orfano di Calhanoglu e Barella squalificati è costretto a rivedere il centrocampo con Asllani e Frattesi. Dubbi in difesa per le condizioni di Bastoni, che però dovrebbe farcela ed è favorito su Acerbi. Davanti una coppia che fa paura, la solita: Lautaro-Thuram.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.