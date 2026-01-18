Il Milan batte il Lecce e la Fiorentina... si affaccia fuori dalla zona retrocessione! Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ci ha messo un po', un bel po', il Milan per aver ragione del Lecce a San Siro nel posticipo serale: è servita una testata di Fullkrug a un quarto d'ora dal termine per aver ragione dei salentini, che hanno perso la seconda gara di fila a Milano per un solo gol di scarto. Ma tanto basta ai rossoneri per rimanere in scia dell'Inter e della Fiorentina per affacciarsi fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Vanoli è a pari punti proprio con il Lecce.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 22, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 13.