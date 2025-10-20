Massimo Orlando: "Milan-Fiorentina una brutta partita, la tattica sta rovinando il calcio. Palladino al posto di Tudor? La voce gira"

L'ex calciatore di Fiorentina e Milan Massimo Orlando, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni temi dell'ultima giornata di Serie A. Questo un estratto:

"E' stato deprimente questo fine settimana. La paura del risultato sta condizionando tutti. E siamo appena alla settima giornata. C'è un'aspettativa che condiziona il gioco, non c'è stata una giocata che sia una. Anche Milan-Fiorentina è stata brutta. Hanno sbagliato tanti passaggi, se non ci si mette in testa che prima di tutto bisogna giocare bene, poi è difficile andare avanti. Il Motivo? Troppa tattica sta rovinando. Non si può giocare con questa paura. Se devi giocare con attenzione, ecco quello che vedi”.

“Il rigore per il Milan non c'era: il VAR non doveva intervenire”

Ha anche aggiunto: “Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco. Se era rigore quello del Milan? II VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore”.

“Se venisse cacciato Tudor ecco chi prenderei”

Un commento anche su Tudor, in difficoltà alla Juventus: ”Ha due partite e forse poi saluta. Col Como, che sta diventando una certezza, gioca un bel calcio, la Juve non è mai entrata in partita. La soluzione è sempre palla a Yildiz e Conceicao, che vengono sempre raddoppiati. Non ha gioco, non ha centrocampo, non ha un regista, non ha un'idea, non riesce a costruire dal basso. Vlahovic oggi deve giocare, David non si è ancora inserito. Una Juve così pare da ottavo-decimo posto. Chi al suo posto? Fossi la dirigenza bianconera andrei su Spalletti, ma è ancora sofferente per la Nazionale. Se lui si sente pronto però, potrebbe essere la soluzione più corretta".

“Girano alcune voci su Palladino”

Ha poi concluso le voci su un possibile approdo in bianconero dell’ex Fiorentina Raffaele Palladino: "La voce gira, ha lavorato con Modesto a Monza, ma manca di esperienza. Non so se la Juve vuole di nuovo sperimentare. E' una squadra che non è da Juve. E' finito un ciclo ed è difficile ricostruire le squadre".