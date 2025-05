Lo strano caso del rinnovo di Comuzzo: dall'alternanza con Pablo Marì al rischio di un nuovo caso-Quarta

Rinnovare il contratto di un calciatore che quattro mesi prima era stato molto vicino alla cessione non succede proprio tutti i giorni. Eppure, è stato questo il caso di Pietro Comuzzo, il classe 2005 che ha prolungato con la Fiorentina fino al 2029, con opzione per un altro anno. La notizia era nell'aria già da qualche tempo, ma ha sollevato lo stesso gli interrogativi dell'opinione locale. Palladino lo fa fuori per l'arrivo di un over30 e la società gli rinnova il contratto nonostante lo scarso impiego dell'allenatore? Sicuramente, si tratta di una scelta peculiare.

La strana alternanza con Pablo Marì…

Pablo Marì, difensore della Fiorentina, arrivato lo scorso gennaio dal Monza

In questa stagione, Comuzzo ha collezionato 42 presenze in tutte le competizioni, con quasi 3000 minuti raccolti. Nella prima parte del campionato, appunto, era uno dei titolarissimi: prima nella “nuova” difesa a tre, poi in quella a quattro fino… all'acquisto di un centrale del Monza ultimo in classifica. Disclaimer : Pablo Marì ha disputato un'ottima stagione, con poche lacune. Tuttavia, resta una scelta più che controversa quella di puntare su un giovane del vivaio confermando prima il tecnico che non l'ha fatto più giocare. In Europa, Comuzzo ha potuto continuare a racimolare esperienza, complice l'assenza dalla lista Uefa del centrale spagnolo, ma il suo ruolo - all'interno della rosa viola - è stato pesantemente depotenziato.

… e il rischio di un Quarta-bis

Lucas Martinez Quarta, ex giocatore, nonché capitano della Fiorentina

Oggi il valore del calciatore di San Daniele del Friuli si aggira attorno ai 25 milioni di euro (fonte: Transfermarkt) e sappiamo quanto faccia gola a tutti i top club italiani. Il Napoli si era spinto fino a quota 30 lo scorso gennaio, ma Commisso si era impuntato su 40, facendo naufragare la trattativa. Con il recente rinnovo, qualcuno potrebbe pensare che Comuzzo sarà una colonna della Fiorentina della prossima stagione, ma il caso-Martinez Quarta dovrebbe pur aver insegnato qualcosa. Certo, per l'argentino era cambiato allenatore e modulo di gioco, ma non dimentichiamoci che gli era stato prolungato il contratto esattamente il giorno dopo l'ultima partita della passata stagione. Augurandoci vivamente che ciò non accada per il futuro della Nazionale italiana che abbiamo in casa, non sarebbe del tutto clamoroso vedere il suo nome accostato a Milan e Juventus nelle prime settimane di giugno. Il tempo sarà l'unico giudice, ma è bene menzionare e ricordare l'errore commesso dalla società nel dare via un altro giovane, come Kayode, nel bel mezzo di questa stagione, senza pensare minimamente a come sostituirlo.