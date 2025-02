Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: “Palladino vuole imprimere la capacità di giocare con più moduli e di interpretare la partita a seconda dell'avversario. Non significa adattarsi, bensì usare tutti i giocatori con una mentalità specifica. Si tratta di una mentalità da grande squadra e condivido in pieno ciò che sta provando a fare il tecnico. Vedo intuizioni e idee, mi aspetto quindi qualche trovata anche domenica. Secondo me mette davanti Gudmundsson e Beltran”.

“Le soluzioni adesso non mancano, la Fiorentina ha aggiunto soluzioni”

Sulla partita di lunedì: “C'è stato un piano A e c'è stato un piano B. Mi sembra che la Fiorentina abbia retto su entrambe le prospettive. A livello difensivo non ha retto complessivamente male, contro una delle squadre più forti d'Europa. Quando poi è dovuto cambiare il piano gara, è stata aggiunta qualità. Prima guardavi la panchina e dicevi ‘O mio Dio, chi faccio entrare?’, mentre adesso non mancano le soluzioni. Con gli acquisti di gennaio la società ha fatto proprio questo, aggiungere alternative a Palladino che prima non le aveva”.

“Fagioli entra e non esce più. Offre tanta qualità”

Su Fagioli: “Per me entra e non esce più. Lo conosco troppo bene, fin dai tempi della Primavera e del prestito a Cremona. Fa parte di quella categoria di giocatori che incuriosiscono a prescindere, non puoi tenerlo fuori. Ha corsa, ha gamba, offre tanta qualità”.