La formazione della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie un tandem fisico in attacco, si rivede Harder in mezzo. Comuzzo scende a dar manforte

Tra pochi minuti la Fiorentina Primavera affronterà, al Viola Park, il Monza in una sfida tra squadre che vogliono allontanarsi dalle zone basse della classifica. Mister Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che scenderà in capo dal primo minuto.

Porta e difesa

Con Martinelli aggregato alla Prima squadra tra i pali torna Tognetti. Riproposto nuovamente Comuzzo al centro della difesa, completano il reparto Elia e Biagetti.

Torna Harder, davanti tecnica e fisicità

In mezzo si rivede Harder, che non era titolare da più di un mese. In attacco ci sarà Rubino alle spalle della coppia fisica composta da Caprini e dal senegalese Sene.

Questa la formazione titolare della Fiorentina Primavera:

FIORENTINA (3-4-1-2): Tognetti; Biagetti, Comuzzo, Elia; Vigiani, Harder, Gudelevicius, Fortini; Rubino; Caprini, Sene.

A disp.: Dolfi, Scuderi, Baroncelli, Vitolo, Sadotti, Romani, Braschi, Kouadio, Mignani, Ievoli, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa