Monti: "Prima di farmi scappare Castrovilli ci penserei due volte. Sassuolo partita complicata"

Questo pomeriggio lo speaker e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare del futuro di Gaetano Castrovilli, oltre che della sfida di questa sera contro il Sassuolo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

‘Non un trappolone, ma a Sassuolo sarà sfida complicata’

“La partita di stasera contro il Sassuolo non è da ritenersi un trappolone, perche sono convinto che Italiano avrà studiato ogni minimo particolare della squadra di Dionisi, ma resta comunque una partita molto complicata. Chiaramente i viola sulla carta sono più forti ma non dobbiamo dimenticarsi la loro situazione: il Sassuolo naviga nelle zone calde della classifica ma non se lo merita, e se stasera dovesse perdere sarebbe nei guai. Senza contare i tanti profili interessanti che hanno in rosa. Senza soffermarsi troppo su Berardi, da sempre sogno di mercato della Fiorentina, ci sono giocatori come Pinamonti e Lauriente che possono fare la differenza. Del Sassuolo prenderei due giocatori: Toljan e Berardi”.

‘Ci penserei bene prima di perdere Castrovilli’

Ha poi parlato di Castrovilli, e dell’importante ruolo che potrebbe avere in questa Fiorentina: “Sinceramente non conosco personalmente il giocatore, ma so per certo che lui a Firenze ci sta molto volentieri. E allora mi chiedo: perche privarsi di un giocatore del genere e non trattenerlo? Perchè non provare ad intavolare nuovamente una trattativa per il rinnovo, senza magari tirare nel mezzo i media, e provare a capire se andare avanti o no. Dopo l’infortunio anche Castrovilli stesso avrà abbassato le sue personali pretese economiche, mi piacerebbe che la società tornasse indietro e provasse a trattenerlo. In questo momento, visto che a breve rientrerà dall’infortunio, ci ripunterei anche con l’obiettivo di rivalutarlo. Cosi facendo poi puoi avere anche la possibilità di rivenderlo a giugno, e quindi prenderci anche qualche milione. Perdere a zero un calciatore come Castrovilli sarebbe un vero e proprio peccato. E’ uno di quei calciatori che potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per qualche altra società. Se fossi una squadra di media classifica farei carte false per averlo”.