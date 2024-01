Lotito non vuole saperne, Felipe Anderson resta alla Lazio almeno fino a giugno: rifiutata offerta dall'Arabia

Lo scorso dicembre in molti avevano riportato un forte interesse della Fiorentina per Felipe Anderson. L’esterno della Lazio, ancora al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri, poteva rappresentare un ottimo innesto per la squadra di Vincenzo Italiano, anche per le questioni relative al prezzo del cartellino: il contratto che lega il brasiliano alla Lazio va in scadenza il prossimo giugno, e per questo motivo dal primo gennaio avrebbe la possibilità di trattare il trasferimento a parametro zero ad un altro club.

Sarri pensa in grande

Nonostante questo però, benché le persistono le distanze in tema di rinnovo, il presidente Lotito non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Sarri non avrebbe alcuna intenzione di smontare il suo attacco e sarebbe intenzionato a riutilizzare il brasiliano anche da falso nove. Felipe Anderson resta quindi, almeno fino al termine del campionato, alla Lazio.

Lotito non cede neanche alla maxi offerta araba

Il rischio di perderlo a zero non spaventa Lotito, deciso a non scontentare il proprio tecnico e soprattutto di continuare a coltivare la rimonta per un posto nell’Europa che conta. Per tenerlo la Lazio avrebbe addirittura rifiutato il petrodollari arabi: negli ultimi giorni infatti era arrivata una offerta di 15 milioni di euro da parte dell’Al Shabab.