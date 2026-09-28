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Il Parma ha già trovato il sostituto di Cuesta ed è un ex viola

Redazione /
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La crisi tecnica a Parma è praticamente già finita. Secondo quanto riportato da Sky entro questa sera la formazione emiliana avrà un nuovo allenatore: si tratta dell'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino

Esonero

Gila viene dall'esperienza negativa avuta a Pisa la scorsa stagione, terminata con un esonero (immotivato all'apparenza) a metà stagione. 

Via Cuesta

Prende il posto di Carlos Cuesta che non era nemmeno partito malissimo quest'anno dopo aver portato la squadra a salvarsi con tranquillità la scorsa stagione. Evidentemente però non c'erano più le condizioni per portare avanti questo connubio. 

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