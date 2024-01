Strappo difficile da ricucire: Castrovilli e la Fiorentina alle prese con un futuro incerto. E ora inizia la fase calda

Nessun rinnovo all’orizzonte e l’avventura di Gaetano Castrovilli alla Fiorentina viaggia verso la fine. Dopo la chiusura di stagione da infortunato e l’assenza nella finale di Conference League contro il West Ham, il classe ’97 cresciuto nel Bari è stato ad un passo dall’addio alla Fiorentina. I problemi fisici del centrocampista offensivo pugliese hanno però bloccato il suo passaggio in Premier League, col calciatore che è rimasto a Firenze per curarsi e concludere la propria avventura, almeno fino a quando il contratto non cesserà.

Ai margini da tempo, il giocatore è tornato a correre col pallone

Fuori dall’estate scorsa, Castrovilli è attualmente fuori dalle liste della Fiorentina per Serie A e Conference League in primis a causa dei problemi al ginocchio, ma non solo. Il giocatore è ai margini della rosa, complice un rinnovo che non arriva e l’imminente fine dell’accordo con la società gigliata. Di recente il calciatore ha anche ripreso a correre col pallone. Da febbraio il centrocampista di Minervino Murge potrà firmare con qualsiasi squadra, liberandosi dalla Fiorentina. 125 presenze, 13 gol questo il bilancio del giocatore finora in maglia viola. Castrovilli in Serie A ha vestito solo la casacca della Fiorentina.

Tempi di rientro e (ridottissimi) spiragli di permanenza

Complicato oggi immaginare che le parti si possano riavvicinare, dopo lo strappo allargatosi sempre più nei mesi scorsi e culminato con la definizione della cessione del giocatore al Bournemouth. Nessuna voce, niente novità: le prospettive dell’arrivo ad un accordo con la Fiorentina, anche a cifre molto ridotte dopo un altro infortunio, sono ridotte ai minimi termini. Il 30 giugno prossimo finirà il tempo di Castrovilli. Che stavolta sia arrivato davvero il momento dell’addio?