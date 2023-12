FOTO - Chi si rivede in campo! Finalmente Castrovilli in allenamento con la palla tra i piedi

E chi si rivede! La Fiorentina, dopo un'estate alquanto turbolenta sul mercato e dopo un grave infortunio, è andata avanti senza Gaetano Castrovilli, il quale vede ben poche prospettive per un nuovo futuro in viola. Intanto, però, l'ex numero 10 fa il possibile per tornare quanto prima a disposizione. E i risultati si vedono.

Riecco Castrovilli!

Il centrocampista ha pubblicato alcune immagini del suo allenamento: ancora a parte, ma finalmente con la palla tra i piedi! Ancora tanti progressi da fare, ma Castrovilli può essere un jolly inaspettato per la Fiorentina in vista della seconda parte di stagione.

Ecco le foto: