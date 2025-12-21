Fiorentina e Udinese contro, 210 giorni dopo. Allora si chiuse il campionato, oggi se ne deve aprire uno nuovo

25 maggio 2025: la Fiorentina scende in campo per l'ultima partita dell'anno contro l'Udinese, al Bluenergy Stadium. Ai viola servive una vittoria, contemporaneamente sperando che la Lazio perdesse in casa contro il Lecce, per qualificarsi in Conference League: è proprio ciò che accadrà.

La zampata per l'Europa

Partita quasi surreale, quella che chiuse la scorsa stagione: un pirotecnico 2-3 che ha visto il primo gol sia di Comuzzo - peraltro di tacco - che di Fagioli (in Serie A) con la maglia viola, chiuso poi dal solito Kean. Collateralmente, la Lazio crollava in casa per 0-1 col Lecce e consegnava la quarta partecipazione di fila alla Conference ai viola. Oggi, lo scenario è ben diverso.

Ora e allora

Duecentodieci giorni dopo, le due squadre tornano a sfidarsi in momenti completamente opposti: adesso l'Udinese ha quindici punti di vantaggio sulla Fiorentina, coi viola che devono rialzarsi dall'ultimissimo posto in classifica. Eppure, fatta eccezione per Beltran, tutti gli interpreti che hanno preso parte a quella partita sono ancora a Firenze: allora fu la partita che chiuse il campionato, oggi deve essere quella che ne apre uno nuovo, per la Fiorentina.