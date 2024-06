Kean non sarebbe l’unico attaccante a sbarcare in città nel corso di quest’estate, secondo quanto scrive La Nazione. È difficile che la Fiorentina si affidi nel reparto del centravanti solo a una scommessa. Perché di questo si tratta. Kean è reduce da una stagione con 0 gol all’attivo. Sicuramente il talento e la potenzialità non manca, ma in questa fase di ripartenza la Fiorentina ha bisogno di gol certi.

Si punta a monetizzare con Nzola

Anche perché, una volta salutato Andrea Belotti, l’intento di Pradè e Goretti è quello di salutare pure M’Bala Nzola. Un po’ più complicato perché dall’ex Spezia il club viola vorrebbe racimolare un discreto gruzzoletto di milioni. Forse non i 12 spesi un anno fa per acquistarlo, ma non si potrà scendere troppo.

Varie pretendenti per l'angolano ma l'ingaggio frena le trattative

Nzola ha diversi estimatori in Serie A, tutti però lo vogliono in prestito. Il Cagliari ci sta provando con convinzione (ci sono anche Lecce e Fenerbahce), Nicola lo avrebbe voluto anche a gennaio quando era all’Empoli. Un ingaggio pesante (1,5 milioni) frena ulteriormente la trattativa e lascia aperta la porta dell’estero. Ma è certo che se ne andrà per lasciare il posto a un’altra punta. Lucca, Retegui o chi per loro.