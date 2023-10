Ex Fiorentina ma anche ex Cagliari. Per questa sua doppia appartenenza, Tuttosport ha intervistato alla vigilia del match tra viola e rossoblu, l'ex attaccante Luis Oliveira.

Il quale sui gigliati ha le idee chiare: “La Fiorentina, se diventa continua, può fare qualcosa di molto importante in questo campionato come lottare per il quarto posto. Nelle ultime stagioni, però, sono stati troppo altalenanti: possono vincere contro chiunque come perdere punti, altrettanto facilmente, contro squadre di livello inferiore. E questo alla lunga pesa nella corsa alle prime posizioni. Comunque la Viola ha tutto per centrare un posto in Europa e provare a vincere la Conference League”.

Uomo-chiave dei gigliati Gonzalez: “Nico è un top player, ci sta. Salta l’uomo facilmente, è forte di testa anche se non è altissimo e ha pure un bel tiro: lo ritengo un attaccante davvero completo. E poi ha una qualità ormai rara. Sa dribblare e saltare gli avversari palla al piede. Adesso gli esterni corrono e basta. Sono quasi introvabili calciatori del genere”.



Ma c'è un reparto che non convince Oliveira: “La difesa. Ogni tanto prendono dei gol da polli come in Conference a Genk. Per arrivare in alto disattenzioni del genere non sono accettabili. L’anno scorso ne hanno commesse tante, adesso stanno facendo meglio anche grazie alla crescita di Luca Ranieri”.