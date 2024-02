Il pugile fiorentino e tifoso viola Fabio Turchi, parlando a Toscana TV, ha dedicato anche qualche parola all'amico e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Queste le sue parole sul numero 3 gigliato:

“Al di là delle qualità tecniche del giocatore, che non sta a me giudicare e che possono essere ovviamente più o meno discutibili, posso dire che Biraghi è un ragazzo umile e un professionista serio. A prescindere io faccio il tifo per lui perché mi piace come atleta. Poi è il nostro capitano, va sostenuto a prescindere”