L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio: “Ieri sera, parlando con gente da Genova, dove non fanno le capriole per De Rossi, mi hanno domandato che Fiorentina aspettarci. Io… non lo so. Non c'è nessun riferimento, mandando via l'allenatore generalmente i calciatori hanno ancora più responsabilità e dovrebbero dare di più rispetto al nulla visto finora. In questo momento, comunque, non è una squadra e non so neanche se riuscirà ad esserlo in una settimana”.

“Con Galloppa può arrivare una scossa. Ma poi è difficile scegliere l'allenatore”

Scossa con il cambio in panchina? “A Torino è successo con Brambilla, a Genova lo stesso dopo l'addio di Vieira. Entrambe le squadre hanno cambiato e hanno vinto. Non escludo neanche che possa succedere anche con Galloppa, salvo poi non sbagliare la scelta dell'allenatore definitivo. E qui è difficile, non c'è lo Spalletti di turno come garanzia ed è anche difficile dare indicazioni in tal senso. La Fiorentina deve stare molto attenta”.

“Qualche indicazione arriva. Palladino opzione da non scartare”

“Penso a quanto possa incidere la squadra nella scelta di un allenatore. Lo spogliatoio non può comandare, non c'è dubbio, ma se è uno spogliatoio fatto di alcune figure di responsabilità e personalità, qualche indicazione arriva. Mi sembra di capire che gradiscano molto il ritorno di Palladino, ipotesi assolutamente da non scartare. Devi arrivare a giugno nelle condizioni migliori e rimetterti in sesto per vincere la Conference”.