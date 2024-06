Scaramuzzino: "L'arrivo di Kean alla Fiorentina può giovare ad entrambi, è un attaccante duttile, ideale per Palladino. Zaniolo..."

Questo pomeriggio il giornalista RadioRai Giovanni Scaramuzzino ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Per quanto riguarda Kean voglio andare diretto al punto: se lo devi prendere, questo è il momento migliore. Viene da una stagione completamente contraria rispetto a quella al PSG, di fatto non riuscendo a fare neanche una rete con la maglia della Juventus. Al di là di quello che è il bilancio sotto porta va comunque sottolineato che si tratta di un ragazzo del 2000. Probabilmente è anche giusto che a questo puto la Fiorentina decida di investire su ragazzi italiani: possono rappresentare quel salto di qualità in piu che ti permette di essere competitivo su piu fronti. Credo si tratti di un esplicito richiesta dell’allenatore, e per questo penso che ci siano tutte le condizioni affinché questo connubio possa fruttificare”.

“Kean è un attaccante duttile, con Beltran può fare tandem dietro il centravanti”

Ha anche aggiunto: “Io penso che sia un’opportunità da cogliere, non credo sarà l’unico elemento di un reparto che non è riuscito a mantenere le aspettative. Beltran e Kean con un centravanti piu avanti potrebbe essere lo schema ideale per la Fiorentina che verrà. Oltretutto Palladino che si focalizza su un solo tipo di modulo, è molto duttile e credo che con lui Kean non sarà un prima punta. La valutazione? Si potrà dire se è buona solo in corso d’opera. E’ chiaro che 18 milioni, compresi i bonus, non sono spiccioli: sicuramente rispetto a quello che poteva valere qualche anno fa, questa è un’occasione da cogliere non una scommessa. L’operazione potrebbe fare bene ad entrambi se fa bene: alla Fiorentina perchè potrà lottare per i propri obiettivi, per il giocatore perchè avrà modo di rilanciare la sua carriera”.

“Zaniolo tecnicamente è devastante. L'Atalanta è in vantaggio ma..”

Ha poi concluso parlando dell’altro obiettivo di mercato della Fiorentina: “Zaniolo, per un discorso legato ai problemi fisici, potrebbe realmente rappresentare una scommessa. Non ho dubbi sul valore tecnico del giocatore, ce ha già dimostrato di poter far bene. Per lui potrebbero davvero riaprirsi le porte di Serie A, anche se adesso è in vantaggio l’Atalanta. Al di là di quelle considerazioni che possono esser fatte sugli atteggiamenti comportamentali, tecnicamente Zaniiolo palla al piede sa essere devastante. E’ un altro elemento che credo che nel gioco di Palladino possa essere molto utile, impiegato nello stesso modo di come interpretava il ruolo Colpani a Monza”.