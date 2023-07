De Santis: "Beltran ha un che di Immobile, con la stessa clausola di Julian Alvarez. Al River Plate servono soldi: non faranno sconti"

La Fiorentina ha puntato Lucas Beltran, attaccante del River Plate; in merito, è intervenuto anche il procuratore e intermediario di mercato Lorenzo De Santis. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “Per quanto avesse effettivamente bisogno di un anno di prestito, nessuno si sarebbe aspettato un giocatore così. Viene da una stagione straordinaria, tra campionato e Copa Libertadores ha fatto davvero bene”.

E aggiunge: “Emerge per la sua sicurezza e sfacciataggine. Chi ricorda? Per attacco della profondità e freddezza davanti ala porta, ha un che di Ciro Immobile. Cifre? La clausola imposta dal River Plate è di 20 milioni di euro, la stessa di Julian Alvarez. La società ha bisogno di soldi e non è intenzionata a fare sconti".