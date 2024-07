Tra voglia di riscatto e futuro: Parisi-Sottil-Kean, Palladino piazza le sue fiches

Ci sono diversi profili che in questi primi giorni di ritiro della Fiorentina si sono messi più in mostra di altri, pronti per una nuova stagione. Tra questi c'è sicuramente i due protagonisti della corsia di sinistra, che Palladino sembra voler affidare alla coppia Parisi-Sottil. C'è voglia di riscatto e di mettere avere molti più minuti rispetto all'ultima stagione, per un'intesa tutta italiana e giovane tra i due della corsia mancina.

Un'intesa che Palladino che può coinvolgere anche Moise Kean là davanti. Coetaneo dei due, voglioso di riscatto, pronto a una stagione che ad ora lo vede protagonista in attacco. Con lui Sottil e uno tra Colpani o Nico Gonzalez. Vedremo. Il feeling sembra buono, adesso serve trovare continuità. Le scommesse di Palladino sono giovani e azzurre.