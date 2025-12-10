Vanoli: "Voglio uomini e con grandi valori. Il rigore col Sassuolo è un episodio, cerchiamo il bene della Fiorentina"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato alla vigilia della partita di Conference contro la Dinamo Kiev.

“Ogni giorno, ogni partita è importante - ha detto - Sicuramente domani dovremo ricercare un risultato positivo che ci serva per l'autostima e il morale, noi siamo concentrati su questo. Coi ragazzi ci parlo sempre, importante è unire e non mettersi gli uni contro gli altri per uscire dalla situazione. Stiamo cercando il bene della Fiorentina”.

E poi: “Io ho fatto il calciatore, oggi faccio l'allenatore. Sono episodi del calcio. Sul rigore c'erano delle gerarchie, Gudmundsson primo, poi Mandragora. Albert ha spiegato perché non ha calciato il rigore. L'obiettivo di quel tiro era segnare e andare in vantaggio, cosa che è successa”.

Inoltre: “Adesso voglio uomini, il valore dell'umiltà, del coraggio dell'aiutarsi l'uno con l'altro. Oggi in primo piano c'è il bene della Fiorentina”.