Capitanio: "Per la prima volta con Lecce-Fiorentina saremo in grado di fermare le emissioni pirata in 30 minuti"

"Oggi per la prima volta con Lecce-Fiorentina saremo in grado di fermare le emissioni pirata in 30 minuti". Ad annunciarlo è stato Massimiliano Capitanio, commissario dell'AGCOM, ovvero l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Attuazione pratica della stretta

Nel luglio scorso lo stesso Capitanio aveva annunciato una stretta contro l’attività di pirateria on line e ora si passa all'attuazione pratica di questo piano.

Ma c'è chi sta peggio…

Un fenomeno criminale indubbiamente quello della pirateria su internet, ma c'è da dire che ci sono in Europa paesi che stanno indubbiamente peggio rispetto all'Italia. E questo nonostante le lamentele continue che emergono dai vari broadcaster presenti nel nostro Paese.