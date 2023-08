Un nuovo contratto e la possibilità di giocare: Con Christensen a Firenze si aprono altre strade per Cerofolini

La Fiorentina pare finalmente aver deciso su chi puntare per difendere la porta nella prossima stagione. Il nome di Oliver Christensen è infatti una realtà che sta prendendo sempre più forma nelle ultime ore e oramai il danese pare essere l'uomo giusto per fare coppia con Pietro Terracciano.

I quesiti sorgono a questo punto sul giovane portiere Michele Cerofolini, nel giro del club viola dal 2016. La Fiorentina vorrebbe rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2024, per poi magari girarlo in prestito in modo da dare all'estremo difensore italiano spazio per giocare.

Sulle sue orme ci sono il Frosinone e lo Spezia, ma adesso la decisione spetta anche al giocatore.