La giornata decisiva per il SÌ. Ma per vedere il nuovo acquisto ci sarà da attendere un po'...

Tanner Tessmann alla Fiorentina, ci siamo. Addirittura la conclusione di questa trattativa tra i viola e il Venezia potrebbe arrivare già oggi secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Palladino attende

Il tecnico gigliato, Raffaele Palladino, attende fiducioso l'acquisto del (primo) nuovo centrocampista anche se, nel caso specifico non potrà averlo a disposizione in tempi brevissimi.

Il problema Olimpiadi

Ricordiamo che Tessmann in questo momento è impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi in Francia. Nel caso in cui dovesse arrivare la chiusura definitiva dell'operazione con la Fiorentina, ci sarà da aspettare ancora qualche giorno prima di vederlo dentro al Viola Park.