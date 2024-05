Certe notti hanno il profumo di Speranza. Che il Franchi si colori di Viola

'Certe Notti', l'iconica e intramontabile canzone di Luciano Ligabue ci serve soltanto per prepararci al clima del match di questa sera. Di notte, appunto, sotto i riflettori del Franchi che illumineranno i nostri undici leoni e gli avversari belgi. Firenze è pronta, carica, sente sì una leggera ansietta da gare d'élite ma non vede l'ora che arrivino le nove per sedersi sui seggiolini dell'Artemio.

Firenze ha voglia di emozionarsi

E notti come questa hanno un sapore diverso, non sono come tutte le altre. Queste occasioni, per un club prestigioso ma lontano da antichi lustri come la Fiorentina, sono un'opportunità che non può essere sprecata. Questi appuntamenti hanno il sapore della speranza, quella che ti fa brillare gli occhi e, perché no, anche farli luccicare. C'è emozione nell'aria e, nonostante l'avversario non si chiami Real Madrid o Bayern Monaco, c'è voglia di fare bene per regalarsi altre chance di successo.

Colorare il Franchi di Viola

D'altronde, la Coppa Italia è già sfumata e proprio una settimana dopo la serata storta di Bergamo, la banda di Italiano ha il dovere di rendere orgogliosi i propri tifosi. Purtroppo, il sorteggio ci vede giocare il primo round di questa doppia sfida in casa, lasciando al Bruges la chance di avere lo stadio pieno al ritorno in Belgio. Cosa che, verosimilmente, non vedremo stasera a Campo di Marte. Ma per chi ci sarà, sarà una festa. O almeno è quello che speriamo tutti. Innanzitutto, colorando il Franchi di Viola, solo per stasera il colore della Speranza.