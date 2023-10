Troppo più forte la Fiorentina. Nonostante qualche errore che non è mancato e la poca lucidità nel chiuderla prima. Troppo in forma Gonzalez, troppo bravi i viola, troppo scarso questo Cagliari in crisi di identità e di risultati. E poi c’è lui, con quel dieci sulle spalle. Fa il centravanti, il centrocampista, il difensore. E’ ovunque Nico, ma soprattutto sta entrando nel cuore e nelle emozioni dei tifosi viola. Per i gol e per la qualità, per carità, ma anche per quella maglietta sudata, per quel senso di sacrificio, per quella voglia matta di incidere, di decidere. Cosa che mai gli era riuscita così bene come in questo inizio di stagione.

E poi c’è il gol di Nzola, dopo 14 partite senza reti, sul finale. Ci voleva per scacciare i fantasmi. La Fiorentina è terza, con Napoli e Juventus a soli quattro punti dalla capolista. Adesso in campionato comincerà il ciclo di ferro con Napoli, Lazio, Juventus e Milan nelle prossime sei partite. Gare che ci diranno il vero valore e il vero peso specifico di questa squadra che sembra aver una voglia matta di sorprendere. Nonostante gli attaccanti che non segnano, nonostante gli infortuni, nonostante qualche limite tecnico i viola sono lassù. Che poi è quello che conta veramente.

Come è bello parlare di questo, provando a dimenticare gli scivoloni extra campo ai quali mai avremmo voluto assistere. A proposito, saranno stati tutti graditi gli spettatori del Franchi ieri sera?! Avranno avuto tutti lo stesso pensiero?! Qualcuno di loro si sarà mai lamentato in passato? Forza Fiorentina, parliamo di cose e facciamo le persone serie. Che la cosa più bella rimane una: Firenze (con la sua squadra). Ed è patrimonio di ognuno di noi e di nessun altro, con o senza biglietto. Nel cuore della Fiorentina si entra di diritto, non esistono controllori o banconote. E questa stagione ci sta piacendo parecchio. Divertiamoci e andiamo avanti così.